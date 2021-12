Le dimissioni di Ferrero possono avere ripercussioni sul calciomercato della Sampdoria: Inter, Juventus e Milan sui gioielli blucerchiati

La Serie A e in particolare il mondo Sampdoria sono stati letteralmente scossi dalla notizia dell’arresto di Massimo Ferrero. Il 70enne è finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta che avrebbe a che fare con il fallimento di 4 società operanti nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza.

Ferrero, in seguito all’arresto, ha rilasciato le dimissioni dalla carica di presidente del club, che non è coinvolto in queste vicende giudiziarie. Nonostante ciò, però, i blucerchiati possono avere pesanti ripercussioni sul fronte calciomercato a causa di questa situazione spiacevole. La finestra di gennaio si avvicina prepotentemente e i grandi club italiani, come Juventus, Milan e Inter hanno messo gli occhi sui gioielli dei liguri e potrebbero tuffarsi all’assalto prossimamente. Uno scenario particolare, che abbiamo approfondito sulla nostra CMIT TV. Guarda il video per tutti i dettagli.