Calciomercato, Wijnaldum in Serie A: Leonardo fa lo scambio

Il Psg potrebbe perdere già uno dei suoi acquisti estivi: a gennaio Wijanldum, che piace tanto all’Inter e non solo, è pronto a lasciare Parigi con la formula del prestito. Ma potrebbero esserci altri scenari

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Georginio Gregion Emile Wijnaldum con la maglia del Psg. Il centrocampista olandese è stato uno dei calciatori – insieme a Donnarumma, Ramos e Messi – a sbarcare a Parigi a parametro zero.

Il calciatore aveva tante richieste ma l’offerta dei francesi ha sbaragliato la concorrenza. In Inghilterra, come raccontato nella serata di ieri, riportano della possibilità che l’ex Liverpool possa lasciare il Psg già durante il calciomercato di gennaio.

I francesi sarebbero addirittura pronti a privarsene, cedendolo con la formula del prestito. Non sarà difficile trovare squadre interessate a Wijnaldum. In estate c’era davvero la fila per lui: ricordiamo il forte interesse del Barcellona del connazionale Koeman ma anche in Serie A non mancavano i club che accarezzavano il sogno di mettere sotto contratto l’olandese. E’ stato accostato con insistenza alla Juventus ma la squadra che in estate è stata più vicina a tesserare Wijnaldum è stata l’Inter di Beppe Marotta.

Psg-Inter, idea scambio: Brozovic sul tavolo

Le possibilità di portare Wijnaldum a Milano a costo zero ci sarebbe pure. Non è un segreto, infatti, che Leonardo ammiri particolarmente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è un pallino del dirigente brasiliano e sarebbe ben felice di portarlo sotto la Torre Eiffel già durante il calciomercato di gennaio.

Brozovic ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’Inter è a lavoro per trovare un accordo. La fiducia della dirigenza nerazzurra è ancora massima e dopo un primo summit esplorativo ne seguiranno altri, sotto Natale, per trovare la giusta quadratura del cerchio. Anche per questo l’ipotesi scambio tra Brozovic e Wijnaldum non appare per nulla percorribile. Un’idea che piacerebbe a Leonardo ma non all’Inter.