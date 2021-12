Nedved: “Cresciuta l’autostima”. Poi assicura: “Può diventare molto forte”

Le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved prima del match col Malmoe valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions

“Dobbiamo dare continuità alle nostre ultime prestazioni che sono sicuramente in crescendo”. Lo ha detto Pavel Nedved prima del match contro il Malmoe valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions.

La Juventus di Allegri ha ancora qualche speranza di qualificazione agli ottavi da capolista del suo girone. In pratica deve battere gli svedesi e sperare che il Chelsea non faccia lo stesso in casa dello Zenit, già eliminato. “Se abbiamo cambiato modo di giocare? Non credo – ha risposto il vicepresidente bianconero al microfono del canale tematico del club – E’ cresciuta la squadra dal punto di vista atletico e ora i ragazzi sono più convinti. Quando non subisci gol e li fa, crescono fiducia e autostima”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Malmoe, Allegri spiazza in diretta: “Mi viene da ridere”

Juventus-Malmoe, Nedved su De Winter: “Può diventare molto forte”

Nedved ha poi speso belle parole per Koni De Winter, giovanissimo difensore belga che Allegri lancia dal 1′ contro il Malmoe: “Si tratta di un ragazzo molto tranquillo, sono curioso perché credo possa diventare un calciatore veramente forte. Stasera farà bene”.