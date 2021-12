Inter, adesso Barella rischia la stangata: gli scenari

La sconfitta con il Real Madrid complica i piani in Champions League dell’Inter, soprattutto a causa dell’espulsione di Barella

L’Inter cercava l’impresa in casa del Real Madrid per regalarsi il primato nel girone di Champions League e la speranza di un sorteggio meno duro possibile negli ottavi di finale. Non è andata così, poco male per il risultato (0-2) che non inficia la qualificazione, ma il problema per Simone Inzaghi adesso è un altro.

La rissa che ha visto protagonista Nicolò Barella, espulso, rischia di costare molto cara in prospettiva. Il centrocampista nerazzurro, nel corso del secondo tempo, ha perso la testa dopo un contrasto con Militao ed è stato allontanato dal campo dall’arbitro Brych, lasciando i suoi in dieci uomini nel finale di gara. Inzaghi ha strigliato Barella nel postpartita, ma i problemi, come detto, non finiscono qui.

Inter, Barella fuori per gli ottavi: si temono anche due giornate

L’espulsione ovviamente costringerà il centrocampista interista e della Nazionale a saltare l’andata degli ottavi di finale. Il rischio che lo stop possa essere di due giornate, però, esiste. La decisione di Brych è stata corretta, il gesto del pugno sulla gamba di Militao censurabile. Dipenderà tutto da che cosa avrà trascritto il fischietto tedesco sul suo referto. Su quello, si baserà il giudice sportivo continentale per sancire l’entità della squalifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo Inzaghi: arriva l’annuncio di Marotta

Barella e Inzaghi, e insieme a loro tutta l’Inter, incrociano le dita. Fare a meno della dinamo del centrocampo per tutti i 180 minuti del doppio confronto degli ottavi sarebbe durissima. Anche perché, come noto, il secondo posto nel girone espone ad un possibile accoppiamento molto scomodo. Al momento, il lotto delle papabili avversarie comprende Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco e Manchester United. Il rapporto con l’urna di Nyon si annuncia complicato, ma ora non è il momento di pensarci. Per due mesi, l’Inter potrà concentrarsi solo sul campionato, in un duello con il Milan, uscito dalla Champions come i nerazzurri dodici mesi fa, che si annuncia tiratissimo,