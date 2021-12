Calciomercato Inter, rinnovo Inzaghi: arriva l’annuncio di Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto nel pre partita di Real Madrid-Inter: annuncio sul rinnovo di Inzaghi

L’Inter è in campo in questi minuti contro il Real Madrid. Una sfida imporante per i nerazzurri non solo per la caratura e il valore dell’avversario, ma anche per il girone di Champions. Un successo permetterebbe agli uomini di Inzaghi di qualificarsi al primo posto e avere maggiori probabilità di incrociare una squadra più abbordabile agli ottavi (pass già ottenuto).

Ai microfoni del pre partita è intervenuto l’amministratore delegato della ‘Beneamata’ Giuseppe Marotta. Di seguito le sue parole a ‘Sky’: “Se mi aspettavo di essere qualificato agli ottavi dopo aver venduto Lukaku e Hakimi? Non me lo aspettavo, ma era un pensiero condiviso con tifosi ed appassionati. Oggi ci giochiamo con grande motivazione, ma anche tranquillità il primo posto”.

Calciomercato Inter, Marotta su Inzaghi: “È un grande punto di riferimento per noi”

RINNOVO INZAGHI: “La cosa più importante è che rappresenta un grande punto di riferimento per l’Inter. Noi siamo contenti di lui e lui è contento di rappresentare questa società”.

PRIMO POSTO: “Credo che i presupposti ci sono tutti. La Champions è un torneo e non un campionato, quindi ci sono anche circostanze favorevole che in determinati momenti ti possono aiutare. Poi c’è il fatto che questo gruppo, questi ragazzi hanno acquisto la mentalità di questo torneo e sono più sicuri di sé”.

Non solo scudetto di Conte: “I giocatori danno il massimo sapendo di indossare una maglia importante per regalare a loro e ai tifosi serate importanti. Non hanno bisogno di una carica ulteriore anche se Inzaghi è un grande motivatore”.