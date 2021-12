CM.IT – Udinese, decisione presa su Gotti: le ultime

Decisione presa da parte dell’Udinese sul futuro di Luca Gotti: le ultime di Calciomercato.it sulla panchina friulana

La decisione sembra ormai presa: come confermano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’Udinese è orientato a esonerare Luca Gotti dopo la sconfitta contro l’Empoli. La nostra redazione vi aveva anticipato della riflessione in corso da parte della dirigenza friulana. Riflessione che ha portato alla scelta: per Gotti è in arrivo l’esonero. L’Udinese sta ora valutando il nome del successore: tra i candidati figurano anche profili stranieri, una decisione sul nuovo allenatore arriverà nelle prossime ore.

La squadra bianconera è quattordicesima in campionato: sono sedici i punti conquistati finora.