Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma e contatti avviati

La Juventus ha già avvitato i contatti col PSG, Agnelli tenta il colpo low cost dal club francese

Alle prese con un’altra stagione complicata, la Juventus continua a progettare il futuro. L’obiettivo di Agnelli è quello di acquistare giocatori validi ma che non comportino esosi esborsi per le casse del club. Così, per le corsie esterne della difesa avanza un nome già conosciuto dagli osservatori bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri perde un altro attaccante | UFFICIALE: si è operato

Come ha riportato ‘todofichajes.com’, infatti, nelle ultime ore la Juventus avrebbe contattato il PSG per chiedere informazioni sulla situazione di Layvin Kurzawa. Il nazionale francese classe 1992 già nelle scorse sessioni di mercato è stato sulla rampa di partenza e questo inverno potrebbe sicuramente fare le valigie. Il suo profilo, in casa bianconera, rappresenta un ritorno di fiamma. Già in passato, in effetti, la Juve ha valutato il suo acquisto.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Caos Sampdoria: Inter, Juve e Milan sui gioielli blucerchiati

Calciomercato Juventus, contatti col PSG per Kurzawa

Nella stagione attuale, sotto la guida di Pochettino, il terzino francese non ha disputato nemmeno un minuto con la prima squadra. Il suo sembra quindi un ruolo marginale nelle gerarchie del tecnico. Al fine di rilanciare la sua carriera, quindi, potrebbe presto decidere di lasciare Parigi. Max Allegri, dal canto suo, avrebbe chiesto alla dirigenza torinese di rinforzare la fascia sinistra della difesa e il francese è il profilo che starebbe prendendo sempre più forza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Inter, lascia la Capitale | Vuole andare via subito

Con un contratto in vigore fino al 2024 in questo momento, l’ipotesi che si sta valutando al PSG è quella di una cessione per il prossimo anno e mezzo. La Juventus ragiona sulla possibilità di acquistare il suo cartellino in via definitiva.