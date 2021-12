Calciomercato Juve e Inter, lascia la Capitale | Vuole andare via subito

Juve e Inter potrebbero andare a caccia di un nome di primo livello sul calciomercato internazionale. Il suo addio appare sempre più vicino

Juventus e Inter tengono le antenne dritte sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la propria rosa. Un addio a sorpresa potrebbe verificarsi nelle prossime settimane e cambiare gli scenari per quanto riguarda la Serie A, ma anche la Liga.

Il futuro di Joao Felix, infatti, è ancora tutto da decifrare. Arrivato alla coorte di Diego Simeone come uno dei talenti più floridi sulla scena e soprattutto a suon di milioni, dopo diversi mesi, possiamo affermare che le aspettative non siano state pienamente rispettate. Colpa degli infortuni, certamente, che hanno reso difficoltosa l’esperienza della seconda punta in Spagna. Ma sicuramente è da considerare anche il credo tattico del Cholo che non ha permesso al ragazzo – secondo molti – di esprimere al meglio le sue doti. E ora tutto potrebbe cambiare per Felix, anche a partire da gennaio.

Calciomercato Juve e Inter, Joao Felix pronto all’addio: ecco gli scenari

In caso di eliminazione dalla Champions League, riflessi immediati, secondo quanto riporta ‘AS’, potrebbero verificarsi per l’attaccante ex Benfica. Il suo entourage, infatti, starebbe cercando una nuova sistemazione per il talento, con il mercato di gennaio che potrebbe già essere la finestra giusta per un trasferimento. Per adesso, uno scenario che l’Atletico Madrid non considera, ma chissà che le questioni economiche non possano prendere il sopravvento.

Uno come Joao Felix potrebbe rappresentare un nome di prim’ordine per la Juventus, a caccia di qualità proprio in quella zona di campo. Stesso discorso per l’Inter, soprattutto se un pezzo grosso dovesse dire addio nel reparto offensivo. Idee e soluzioni che potrebbero prendere corpo nel prossimo futuro, ma di certo Joao Felix e l’Atletico non sono più così innamorati e i club italiani non possono che tenere dritte le antenne per concludere un’affare che potrebbe rilanciare sì il calciatore, ma anche il tasso tecnico delle maggiori big di Serie A.