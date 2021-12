Calciomercato, la vendetta di Mou su Inter e Juve | Il prezzo va a picco

La Roma pare molto attenta a cogliere un’opportunità sul calciomercato. L’interesse per il centrocampista è decisamente concreto

La Roma è a caccia di rinforzi per alimentare il progetto di José Mourinho. E su questo non ci piove. I giallorossi stanno vivendo alti e bassi in questa stagione, anche a causa di una rosa troppo ristretta e di qualche emergenza di troppo sul fronte infortuni.

Il tecnico portoghese l’ha detto apertamente nelle ultime settimane, non facendo mistero delle nuove soluzioni che sarebbero necessarie per raggiungere le vette della classifica. Posizioni che ancora, alla luce dei punti ottenuti e delle prestazioni sul campo, non sembrano obiettivo reale della squadra della Capitale. E, quindi, è pronto il ricorso al calciomercato, croce e delizia per praticamente tutte le società. La Roma non può sbagliare e tiene d’occhio diversi profili interessanti, soprattutto a centrocampo. Il nome di Corentin Tolisso è attuale per i giallorossi, che potrebbero tentare di affondare il colpo e superare l’agguerrita concorrenza presente per il calciatore. Il contratto del francese, centrocampista totale, dal fisico esplosivo e bravo negli inserimenti, con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno del 2022. Per questo, tralasciando le indubbie qualità tecniche, il suo profilo è particolarmente appetibile.

Calciomercato Roma, si tenta il colpo Tolisso: il punto sul futuro

L’interesse della Roma, quindi, è molto concreto per un centrocampista che farebbe decisamente comodo a Mourinho. Fino a pochi mesi fa, il Bayern fissava per lui una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Ora le richieste dei bavaresi sono molto più basse e ciò potrebbe favorire la buona conclusione dell’affare.

Ma per un calciatore del genere, non sono in fila solo i giallorossi. In Italia, infatti, piace praticamente a tutte le big: Inter, Juventus e Milan tengono d’occhio la sua situazione in sede di calciomercato, pronte a fare la voce grossa nelle prossime settimane. Hanno monitorato e monitorano la situazione, ma ancora affondi veri e propri non ce ne sono stati. La Roma, dunque, spera e tenta di mettere la freccia. Il futuro di Tolisso è tutto da decidere e i giallorossi vogliono approfittarne.