Calciomercato Inter, il futuro è adesso | Incrocio di fuoco con il bomber

L’Inter è attesa dalla prova del campo, ma intanto i progetti sul calciomercato non mancano. Il futuro del bomber si intreccia con i nerazzurri

L’Inter è in un ottimo periodo di forma, in questa parte della stagione. A dimostrarlo i recenti successi ottenuti in Italia, ma anche in campo internazionale nell’ultimo mese.

L’ultima affermazione in trasferta contro la Roma rappresenta solo l’apice di un gioco ormai consolidato, quello impostato da Antonio Conte nelle stagioni precedenti e ora ripreso e, se possibile, raffinato da Simone Inzaghi. È vero che qualche gol di troppo è stato subito, ma ora l’allenatore sembra aver trovato la quadratura del cerchio e questa sera è atteso dalla sfida contro il Real Madrid che, in caso di vittoria, potrebbe valere addirittura il primo posto nel girone di Champions League. Un banco di prova comunque molto affascinante e che permetterà alla squadra nerazzurra di testarsi contro una squadra che sta dominando la Liga, con qualità e continuità di risultati. È pur vero che le assenze ci sono per entrambe le squadre. Vi abbiamo detto di chi recupera e chi no per Inzaghi, mentre salta sicuramente all’occhio il forfait di Karim Benzema.

Calciomercato Inter, scontro frontale con Jovic: bivio per il futuro

Al posto del francese, Carlo Ancelotti dovrebbe scegliere dal primo minuto Luka Jovic. L’attaccante ha dato di recente buone risposte, ma fino a pochi giorni fa aveva trovato pochissimo spazio. Le cose migliori le ha fatte vedere in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte, prima di un approdo al Real Madrid comunque poco soddisfacente. Si parla molto di lui nell’ottica di un possibile addio in prestito, già durante il calciomercato di gennaio. E c’è proprio l’Inter tra le candidate a prenderlo, a condizioni favorevoli, in caso di partenza di Alexis Sanchez. Già stasera, sotto gli occhi di Inzaghi e della dirigenza nerazzurra, potrebbe essere un test importante per evidenziare le sue caratteristiche e catturare le attenzioni dei suoi avversari. Ma tra qualche settimana potrebbe unirsi a chi stasera vuole battere sul campo.