CMIT TV | "Che lavoro di Inzaghi, se Dzeko segnasse anche gol difficili..."

In diretta sulla CMIT TV è intervenuto Gaetano Imparato: “Il ciclo di Dzeko a Roma era finito da tempo. Questa sera ha più chances Pioli”

La CMIT TV non si ferma mai e ogni giorno il palinsesto propone nuove dirette, con focus sui principali temi di giornata: sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it.

In vista dei due big match di Champions League di questa sera, con il Milan che ospiterà il Liverpool a ‘San Siro’ e l’Inter che affronterà il Real Madrid al ‘Bernabeu’, abbiamo avuto con noi il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Gaetano Imparato. Questo il suo pensiero ai nostri microfoni: “Il Milan non ha mai vinto con Klopp, bisogna andare cauti sulla partita di questa sera. È vero però che è già primo classificato in Champions e farà turnover, quindi potrebbe starci una vittoria del Milan. Mentre sull’Inter, vedo un match più difficile perché questo Real non fa sconti”.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | “Morata non è mai stato continuo. Real? L’Inter può sperarci”

CMIT TV | Imparato: “Bravo Inzaghi, il ciclo di Dzeko a Roma era finito da tempo”

Il giornalista della rosea ha parlato dell’impatto di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: “La differenza tra Conte e Inzaghi la si è travisata subito in favore di Conte dopo la partenza dei nerazzurri. Ci si è anche divertiti a dire che l’Inter era fuori dalla corsa scudetto all’inizio, invece ora è di nuovo lì grazie ad un grandissimo lavoro di Simone Inzaghi. A lui va dato atto di non essersi fatto fuorviare dai paragoni, ma di essere andato per la sua strada facendo molto bene. Se Dzeko iniziasse a segnare anche i gol difficili e non solo quelli che gli servono sul piatto d’argento sarebbe quasi imbattibile”.

Proprio riguardo all’attaccante bosniaco, Gaetano Imparato ha aggiunto: “Ma quale Dzeko si può rimpiangere? Quello degli anni scorsi in cui pensava solamente a litigare con Fonseca o quello dei primi anni che era decisivo? È inutile rimpiangerlo, il ciclo di Dzeko a Roma era finito da tempo. Bisogna dare tempo e fiducia a Mourinho, questa è una società che ha bisogno di capitali e talento. Bisogna copiare il Napoli o il Milan, che piano piano hanno costruito una rosa competitiva”.

LEGGI ANCHE >>>VIDEO CM.IT | Inzaghi ha fatto dimenticare Conte: i numeri non mentono

Infine, su questi primi mesi di Luciano Spalletti a Napoli: “Quest’anno il Napoli dalla distanza, con Fabian Ruiz e Mertens, ha trovato la chiave di questo problema. Spalletti? Io ritenevo che con il suo arrivo, se si fosse ripetuto quanto successo a livello ambientale con Gattuso e Ancelotti sarebbe potuto essere anche peggio. E invece è stato bravissimo Spalletti, perché il suo Napoli è andato come un treno e alle prime difficoltà l’ambiente non lo ha abbandonato. Fino ad ora Spalletti non ha sbagliato nulla, a partire dal ritiro ha messo mano in quelle situazioni in cui Gattuso non aveva convinto De Laurentiis”.