CMIT TV | “Morata non è mai stato continuo. Real? L’Inter può sperarci”

Intervenuto sulla CMIT TV, Davide Palliggiano ha parlato del big match di Champions tra Inter e Real: “I nerazzurri possono crederci”

Nella diretta delle 15 di oggi è intervenuto anche Davide Palliggiano, inviato del ‘Corriere dello Sport’ a Madrid. Il giornalista ha parlato della sfida che questa sera vedrà impegnata l’Inter al ‘Bernabeu’: “Il Real Madrid viene da 8 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Quest’anno al Bernabeu ha pareggiato con l’Osasuna e ha perso con lo Sheriff, quindi non vedo perché l’Inter non debba sperare di vincere. Inoltre non ci sarà Benzema e non è un aspetto da poco. Sicuramente è un Real che vorrebbe chiudere il girone da primo in classifica, guardando le altre prime dei gironi”.

CMIT TV | Palliggiano: “Morata discontinuo. Mbappé l’anno prossimo giocherà con Vinicius jr”

Il giornalista Davide Palliggiano ha parlato anche dei meriti di Carlo Ancelotti sulle grandi prestazioni del Real Madrid quest’anno: “È primo in campionato e primo in Champions. Ancelotti ha rivoltato come un calzino Vinicius jr che l’anno scorso era un brocco e quest’anno è un giocatore decisivo ed importante. C’è da sistemare la difesa, con la coppia Militao-Alaba che è nuova. Diciamo che è una squadra che si è affidata ai senatori, quei tre fenomeni a centrocampo”.

La discussione, poi, si è spostata sul Pallone d’Oro e sulle possibilità di Vinicius jr di riuscire a vincerlo nei prossimi anni. A questo proposito, Palliggiano ha dato anche un grande spunto di mercato: “Affinché Vinicius vinca il Pallone d’Oro, dovrebbe avere un calo drastico Mbappé, che peraltro l’anno prossimo sarà un suo compagno di squadra”. La stella del PSG potrebbe raggiungere le ‘Merengues’ al termine della stagione.

Per un Vinicius jr rivalutato, c’è un Eden Hazard che non riesce ad esprimersi a Madrid. Anche su questo, il nostro ospite ha dato degli spunti importanti: “Hazard ha un contratto ancora lungo e molto ricco, quindi sarebbe ‘folle’ lasciare il Real Madrid da parte sua. Purtroppo anche lui ha sofferto della maledizione della maglia numero ‘7’, è un giocatore che adesso non trova spazio anche se è pronto perché c’è stata l’esplosione di Vinicius jr”.

Infine, abbiamo analizzato insieme a lui le difficoltà che sta avendo Alvaro Morata con la Juventus: “Io credo che Morata non abbia mai dimostrato una continuità nella propria carriera fino ad ora, quindi non mi sorprendono le sue difficoltà. Inoltre è un giocatore molto sensibile e fragile mentalmente, ha bisogno di un ambiente che lo faccia sentire sicuro e lo tranquillizzi dal punto di vista psicologico”.