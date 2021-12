Calciomercato Inter, scelto il colpo per la Champions: big dalla Serie A

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al mercato di gennaio dell’Inter, con particolare attenzione sul colpo giusto per una scalata europea

Assalto Champions dell’Inter che questa sera affronta il Real Madrid in un testa a testa per il primato con un solo risultato possibile a disposizione. Al netto della gara del Bernabeu la compagine di Inzaghi, che vive un gran momento di forma complessivo, ha già strappato il pass per gli ottavi di finale con un turno d’anticipo rispetto alla tabella di marcia, andando a migliorare lì dove Conte non aveva ottenuto fortuna.

Con la corsa allo scudetto rimessa pienamente in carreggiata, la compagine di Inzaghi poi nei primi mesi del 2022 dovrà per forza di cose mettere nel mirino anche il prossimo turno di Champions ad eliminazione diretta e per farlo potrebbe anche servire una mano dal mercato.

Calciomercato Inter, da Luis Alberto a Lacazette: il colpo giusto per la scalata europea

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio all’assalto Champions League dei nerazzurri, rispondendo alla domande relativa a quale colpo avrebbe maggiormente bisogno di incamerare la compagine di Suning a gennaio per la scalata europea. A trionfare col 42,1% delle preferenze è il laziale Luis Alberto, che nonostante un talento cristallino sta alternando prestazioni sul suo livello abituale ad altre meno brillanti. All’inizio della stagione il rapporto con Sarri non sembrava idilliaco ma per ora, tra alti e bassi, prosegue nella capitale.

Appena alle spalle del fantasista spagnolo ecco sbucare Lacazette, centravanti francese in scadenza contrattuale con l’Arsenal. Molto più lontane le ipotesi relative a Tolisso del Bayern Monaco e Luiz Felipe della Lazio.