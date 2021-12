Atalanta-Villarreal, i convocati di Gasperini: c’è un ritorno

Atalanta-Villarreal, sono 24 i convocati di mister Gasperini per la decisiva sfida di Champions League

Sono 24 i convocati di mister Gian Piero Gasperini per la sfida di domani sera tra a Atalanta e Villarreal. Il match di Bergamo, in programma domani sera alle 21, è decisivo per il club nerazzurro, che con una vittoria potrà superare la fase a gironi della Champions League per il terzo anno consecutivo. Di fronte agli orobici il club vincitore in carica dell’Europa League, che nella classifica del gruppo F precede il club lombardo di un solo punto. Al ‘Submarino Amarillo’ di Unai Emery quindi sarebbe sufficiente un pareggio per poter passare il turno alle spalle del Manchester United, già sicuro del primo posto. Il pareggio garantirebbe all’Atalanta la qualificazione all’Europa League, anche in caso di vittoria degli svizzeri dello Young Boys contro lo stesso Manchester United.

Il tecnico nerazzurro ha convocato 24 giocatori per la decisiva sfida di domani e per l’occasione ritrova un difensore. Si tratta di Mattia Lovato: il difensore italiano, che si era fermato con l’under-21, è finalmente tornato a disposizione del tecnico, anche se con tutta probabilità si accomoderà in panchina. Nulla da fare invece per Robin Gosens. L’esterno tedesco è l’unico assente nell’elenco del tecnico, visto che ancora non ha recuperato dall’infortunio. Assenza certamente pesante: spetterà a Gasperini trovare il sostituto ideale, con Zappacosta, Hateboer e Maehle in ballottaggio per i due posti sull’esterno. L’olandese è in ballottaggio con Zappacosta per un posto sulla destra, ma la duttilità dell’esterno italiano potrebbe far propendere Gasperini a dirottarlo a sinistra al posto del danese Maehle, che al Maradona contro il Napoli ha giocato quasi l’intera partita, a differenza degli altri due calciatori, che sono stati impiegati 45 minuti a testa in una perfetta staffetta.

Questi i 24 convocati per la decisiva sfida di domani:

Portieri: Musso, Sportiello, Rossi.

Difensori: Lovato, Toloi, Demirali, Djimsiti, Pezzella, Hateboer, Maehle, Palomino, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, de Roon, Freuler, Pessina, Pasalic, Malinovskyi, Miranchuk

Attaccanti: Muriel, Piccoli, Zapata.