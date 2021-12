Atalanta-Villarreal, Gasperini: “Gara decisiva, c’è tanta fiducia”

Gasperini ha prestato l’importante sfida di Champions League dell’Atalanta in conferenza: “Villarreal squadra forte, ma c’è fiducia”

Tutto in una notte per la ‘Dea’, che in casa contro il Villarreal ha solamente un risultato a disposizione: tre punti per conquistare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Nel presentare la sfida in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha sottolineato il valore degli avversari prima di esprimere grande fiducia nei suoi uomini. Il tecnico dell’Atalanta ha dichiarato: “Questa (il Villarreal n.d.r.) è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della gara, ma c’è tanta fiducia”.

Champions League, Atalanta-Villarreal | Gasperini: “Niente pensieri negativi”

Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha parlato dell’ottimo momento di forma che sta vivendo l’Atalanta. “Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati e di prestigio, ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia le sconfitte che le vittorie. Abbiamo un solo risultato utile”. Riguardo all’importanza del match: “È successo già con Shakhtar e Ajax, ma anche quella col PSG, dove non siamo arrivati in semifinale per pochi minuti. È il bello di questa competizione dove le partite da dentro o fuori creano un’attesa e un phatos sicuramente superiore”.

Infine, sollecitato sulla possibile partecipazione all’Europa League in caso di mancato accesso agli ottavi, il tecnico degli orobici ha dichiarato: “Non possiamo avere pensieri negative, dobbiamo pensare solo al meglio. Oggi dobbiamo avere un unico pensiero, solamente la voglia di arrivare”.