Mourinho ha la ‘carta’ vincente: lo scambio manda ko Juve, Inter e Milan

La Roma vuole pescare in Serie A e Mourinho ha la ‘carta’ vincente da giocarsi: lo scambio può mandare fuori causa Juventus, Inter e Milan

“I ragazzi hanno fatto il possibile, non riesco a prendermela con loro”. Queste le parole di Mourinho al termine della disfatta dell’Olimpico contro la sua ex Inter. I giallorossi sono stati letteralmente divorati, complici anche le numerose assenze, dai campioni in carica. La partita è durata appena 15 minuti, fino praticamente al gol di Calhanoglu direttamente da calcio d’angolo.

Da quel momento non c’è stata storia, con la ‘Beneamata’ dominante fino alla fine. Troppa differenza di qualità tra le due rose, ma era ovviamente legittimo aspettarsi qualcosa in più. A prescindere dalla scorsa gara, la Roma perso punti importantissimi contro compagini più che alla sua portata, come Venezia e Bologna. Numerosi i passi falsi accumulati in stagione e i tifosi cominciano ad essere preoccupati. L’obiettivo quarto posto è già abbastanza compromesso: si attende con impazienza la finestra del calciomercato di gennaio, dove sarà necessario intervenire. I capitolini, in particolare, apprezzano parecchio un giocatore in Serie A che piace tanto anche alle big come Juventus, Inter e Milan. Tiago Pinto e Mourinho potrebbero tentare uno scambio per battere la concorrenza.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Napoli, esplode la bomba: “Insigne alla Juventus”

Calciomercato, la Roma pesca in Serie A con lo scambio: Juve, Milan e Inter ko

La Roma ha bisogno di rinforzarsi in varie zone del campo, tra cui la retroguardia. A questo proposito, stando a quanto riferisce ‘AsRomalive.it’, i Friedkin potrebbero lanciarsi all’assalto di Gleison Bremer, difensore centrale che sta facendo benissimo con il Torino di Juric. Le trattative con Cairo non sono mai semplici: il patron, infatti, spara alto e chiede almeno 16-18 milioni di euro per il proprio gioiello.

LEGGI ANCHE>>> VIDEO CM.IT | Un Mourinho a Roma: la luna di miele è già finita?

Lo Special One, dal canto suo, starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Marash Kumbulla, calciatore che Juric ha già allenatore e sarebbe felice di riabbracciare. La mossa in questione potrebbe rivelarsi vincente e spiazzare Juventus, Inter e Milan, tutte e tre desiderose di intervenire nel reparto difensore. Il fronte Bremer è molto caldo, staremo a vedere.