Sarri: “Milinkovic ha solo detto la verità. Ecco il problema di Immobile”

Ecco le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine di Sampdoria-Lazio. Il tecnico ha analizzato il match, soffermando sull’espulsione di Milinkovic-Savic e sullo stop di Ciro Immobile

La Lazio di Maurizio Sarri rialza la testa. I biancocelesti hanno battuto a Genova la Sampdoria, grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Ciro Immobile (doppietta). Acerbi e compagni hanno così raggiunta la Roma al settimo posto in classifica.

La Lazio, contro il Sassuolo, dovrà fare a meno del suo centrocampista serbo espulso al 67′: “L’arbitro ha perso la pazienza, perché Sergej gli ha solo detto: ‘Nell’azione prima non hai visto nulla’ – ha affermato Sarri ai microfoni di Dazn – Ma non l’ha offeso, forse l’arbitro era impallato e non aveva visto davvero, era solo la verità. Era di facile gestione per un arbitro esperto, poteva avere più pazienza”.

I biancocelesti hanno faticato non poco dopo esser rimasti in dieci: “Dopo l’espulsione Lazio irriconoscibile, ma i primi venti minuti sono stati di controllo. Abbiamo giocato 60 ore fa e qualcosa si lascia, gli avversari avevano giocato prima di noi e dunque avevano più recupero. La difficoltà l’abbiamo avuta solo in dieci”.

Sarri torna sulla partita control’Udinese e guarda al futuro – “Nei grandi errori fatti, ci sono stati spunti interessanti. Bisogna scordarsi i gol subiti del passato, ora si viaggia su altri livelli. Tutte le squadre hanno più gol rispetto a prima. Di difensori com Ferrara (inviato a Dazn, ndr), non ce ne sono molti ormai. Siamo ad un punto che non ci alleniamo mai.

Ansia per Immobile

Ciro Immobile, dopo essere stato il protagonista assoluto del match con una doppietta, ha dovuto lasciare il campo per un guaio fisico. La sua presenza contro il Sassuolo è chiaramente in dubbio. Se ne saprà di più dopo i controlli: “Immobile non ho capito – prosegue Maurizio Sarri -. Aveva un dolore al ginocchio e ha deciso di fermarsi. Da capire se sia colpa di un piccolo stiramento al collaterale o una botta”.