PAGELLE e TABELLINO di Sampdoria-Lazio 1-3: Immobile implacabile, Gabbiadini ultimo a mollare

Torna alla vittoria, con un sontuoso primo tempo, la Lazio di Maurizio Sarri contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa: gol e rosso a Milinkovic-Savic

SAMPDORIA

Audero 5 – Potrebbe fare di più sul gol di Milinkovic. Non può nulla su Immobile.

Bereszynski 5 – Sorpreso troppo spesso da Zaccagni. Distratto. Dal 57’ Yoshida 5,5 – Fa quello che può sul 3-0 per gli avversari.

Ferrari 4,5 – Soffre le incursioni degli attaccanti. In difficoltà. Dal 46’ Dragusin 5,5 – Pericoloso di testa sui calci piazzati offensivi.

Chabot 4,5 – Troppo compassato. Perde il duello con Immobile. Indeciso.

Augello 5 – Si dedica solo alla fase difensiva. Cala nella ripresa.

Candreva 5,5 – Entra duro su Zaccagni e si prende il giallo. Costretto agli straordinari nella ripresa. Dall’84’ Ciervo 6 – Pennella il cross per Gabbiadini che sigla l’1 a 3.

Thorsby 5,5 – Ci mette il fisico, ma non basta. Intermittente.

Ekdal 5 – Si fa scartare come un cioccolatino da Zaccagni in occasione del 2-0.

Verre 5 – Non trova spazio tra le maglie laziali. Dal 46 Silva 5,5 – Ingresso sottotono.

Quagliarella 5 – Acerbi e Luiz Felipe lo controllano senza problemi. Dal 46’ Caputo 6 – Ci mette impegno e crea qualche timore alla difesa laziale.

Gabbiadini 6 – Ci prova di testa, ma Strakosha si oppone. Di sinistro, in girata, fulmina il portiere albanese.

All. D’Aversa 4,5 – La sua squadra fa molto poco per arginare la forza della Lazio che dopo pochi minuti è già avanti 2-0.

LAZIO

Strakosha 6,5 – Alla prima da titolare in campionato non delude. Ottimi riflessi su Thorsby.

Hysaj 6 – Ordinato ed efficace nel complesso.

Luiz Felipe 6,5 – Torna Al centro della difesa, scontata la squalifica. Imperioso nei colpi di testa.

Acerbi 6 – Comanda il reparto arretrato e non commette errori.

Marusic 6,5 – Si riprende il posto sulla destra. Quantità e qualità.

Milinkovic 5 – Gol, fisicità, un assist e tanta classe. Prestazione stratosferica, rovinata nella ripresa da un episodio. Fabbri non sanziona una trattenuta ai suoi danni e lui perde la testa: doppio giallo in meno di un minuto.

Cataldi 6,5 – Inventa il lancio da cui parte il vantaggio. Mette ordine e si prende le redini del gioco. Dal 62’ Leiva 5,5 – Schermo davanti alla difesa, senza strafare.

Basic 6,5 – Attacca e ripiega. Sempre utile alla causa.

Zaccagni 7 – Suo l’assist per la rete che sblocca il match e per il raddoppio. Dal 78’ Lazzari s.v.

Immobile 8 – Svaria su tutto il fronte e mette lo zampino nell’azione che porta all’1-0. Segna di rapina il 2-0 e di potenza il tris. Dal 46’ Muriqi 6 – Fa il suo dovere.

Pedro 6 – Al piccolo trotto, ma con intelligenza. Non sbaglia un pallone. Dal 62’ Felipe Anderson 5 – Prova a far valere la sua velocità. Non pressa Ciervo che indisturbato mette dentro per Gabbiadini.

All. Sarri 6,5 – La sua squadra entra in campo con le idee chiare e ci mette poco ad indirizzare la gara sui giusti binari. Nel secondo tempo però c’è un calo evidentemente a livello collettivo.

Arbitro Fabbri 6 – Gara sempre in controllo. Giusta l’espulsione di Milinkovic: doppio giallo per un fallo e per le proteste (riferite ad una precedente trattenuta subìta, e non sanzionata)