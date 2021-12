Milan, Ibra: “Voglio vincere ancora. Ecco fino a quando giocherò”

Lunga intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic a Che Tempo Che fa. Il bomber svedese ha parlato del nuovo libro con Fabio Fazio. Ecco le sue dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic – intervenuto a Che Tempo Che fa – ha parlato con Fabio Fazio del nuovo libro, da poco uscito, ‘Adrenalina’. Tante le domande del conduttore al bomber svedese del Milan.

Il centravanti ad ottobre ha compiuto 40 anni ma la voglia di giocare è ancora tanta. Le ultime prestazioni, con la maglia rossonera, stanno spingendo ad un nuovo rinnovo: “Non sono sicuro che il mio contratto scada – afferma Ibrahimovic -. Voglio giocare il più possibile e finché avrò adrenalina giocherò. Mettiamo pressione al Milan. Spero di rimanere in rossonero per tutta la vita. Ho ancora degli obiettivi da poter raggiungere. Scudetto? Voglio vincere ancora. Non so cosa ci sarà dopo il calcio perciò ho un po’ paura di smettere. Vediamo, ma voglio continuare a giocare. Il Milan possiamo dire che è tornato ad un livello alto, dove dovrebbe essere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tutti pazzi per Simeone | Il derby è servito

Milan, sfida al Liverpool

LEGGI ANCHE >>> Milan, lungo stop per Kjaer: Maldini ne segue sei per gennaio

“Non è solo merito mia ma anche di tutta la squadra, però poi dipende sempre dai trofei che si vincono. Quando Ibra firma c’è sempre magia. Cerco sempre questa ‘Adrenalina’ per arrivare. Ho passato tante cose nella mia carriera e quello che mi fa stare a questo livello è l’adrenalina. Senza, non arrivo. Per questo l’abbiamo scelto come titolo del libro. Ogni mattina sento questi dolori, però in testa ho i miei obiettivi…C’è un motivo se sto facendo questo: devi abituarti a soffrire. Questa sofferenza la porto in avanti e la trasformo in energia di dire che non devo mollare. Per me è importante credere, avere fiducia, non mollare, così riesci a fare tutto.

Sono andato contro tutti e per me è importante avere questa fiducia, avere un ambiente positivo attorno, così riesci a fare tutto…bisogna crederci, avere voglia e non mollare soprattutto. Questo è quello che ho foto io”.

Martedì il Milan sfiderà il Liverpool per un match chiave per la stagione del Milan. I rossoneri sognano ancora una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: “Non credo alla scaramanzia, sono più forte di queste cose. Si tratta di una partita importante e dobbiamo giocarla al meglio, vedremo come va”.