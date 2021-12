Calciomercato, tutti pazzi per Simeone | Il derby è servito

È il giorno di Giovanni Simeone in Serie A. L’attaccante ha trovato una doppietta splendida che accende anche il calciomercato attorno a lui

Giovanni Simeone e il gol, un rapporto sempre più stretto e che si sta concretizzando in tutti i modi possibili. Anche oggi il bomber argentino ce ne ha dato prova e con una prestazione assolutamente meravigliosa che ha portato il suo Verona alla conquista dei tre punti.

Il bomber, a suon di gol e ottime giocate è riuscito a conquistare i tifosi. Ora nessuno ha più dubbi sulle sue qualità, dopo alcune stagioni giocate tra alti e bassi. Un rendimento assolutamente straordinario che lo annovera tra i migliori attaccanti per potenziale e presente, ora in Serie A. E dunque anche le maggiori big del nostro campionato sono pronte ad andare all’assalto, in modo da avere a disposizione un attaccante come ce ne sono pochi ora in circolazione.

LEGGI ANCHE >>> Venezia-Verona, Tudor svela il ‘segreto’ della rimonta: “Negli spogliatoi…”

Calciomercato, tutti pazzi per Simeone: i tifosi invocano il derby

Simeone piace proprio a tutti, quindi, e come non potrebbe, dato le fantastiche realizzazioni che sta siglando. I tifosi osservano e bramano le sue prestazioni anche nelle squadre del loro cuore. In particolare, sembrano particolarmente scatenati i supporter del Milan. In molti vedrebbero il Cholito al centro dell’attacco rossonero. E c’è anche l’altra sponda di Milano che si fa sentire: anche l’Inter è sponsorizzata dal popolo di Twitter. Di seguito vi proponiamo alcuni di questi messaggi.

L’ho scritto qua sopra e lo ripeto: messo faccia, e non più spalle, alla porta, Giovanni #Simeone dimostra quello che è: un centravanti coi fiocchi #Verona — fabrizio salvio (@fabriziosalvio1) December 5, 2021

Simeone, a 26 anni, potrebbe essere pronto per il salto di qualità. Sta dimostrando di saper dare qualcosa in più — Tindaro (@tinostam84) December 5, 2021

#Simeone da prendere subito e far giocare con #Lautaro.

Non ha più bisogno di conferme questo giocatore.#VeneziaVerona pic.twitter.com/QL0FLHEt8K — Damiano 🇮🇹 (@Damiano__89) December 5, 2021