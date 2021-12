Calciomercato Milan, il regalo di Natale per Pioli arriva dal Real

Pioli, nonostante le innumerevoli assenze, ha riconquistato il primo posto in classifica: il regalo di Natale del Milan arriva dal Real Madrid

I rossoneri ripetono il successo contro il Genoa e anche contro la Salernitana si prendono i tre punti: seconda vittoria consecutiva che vale il primo posto in classifica.

Il Napoli, infatti, è stato fermato dall’Atalanta al ‘Maradona’. La compagine di Spalletti si è presentata ferita ed è stata subito aggredita senza alcuna pietà dai bergamaschi e dalle altre due contendenti al titolo: l’Inter, che ha battuto la Roma di Mourinho, ed il Milan. Stefano Pioli in questa prima parte di stagione è riuscito a sopperire a moltissime assenze e non ha mai avuto tutti gli effettivi a disposizione. Nonostante questo, però, i risultati sono stati molto positivi ed il primo posto in classifica non può essere considerato un caso. Il ‘Diavolo’ potrebbe fare un regalo di Natale a Pioli, consegnandogli un nuovo attaccante.

Calciomercato Milan, Pellegri si fa male ancora | Rispunta Jovic

La sfida contro la Salernitana poteva avere un importante risvolto per la stagione rossonera: Stefano Pioli, infatti, ha deciso di far partire Pellegri dal primo minuto. L’attaccante classe 2001, però, si è fatto male ancora una volta: i problemi fisici continuano ad essere un freno importante per la sua crescita. In attacco, poi, anche Giroud e Rebic stanno avendo molti problemi fisici ed il destino del Milan è ancora appeso totalmente a Zlatan Ibrahimovic.

Negli ultimi anni, però, anche lo svedese è stato tartassato dagli infortuni e non ha trovato continuità. Ecco perché la dirigenza meneghina potrebbe fare un regalo di Natale a Stefano Pioli, consegnandogli anche un altro attaccante nel mercato di gennaio. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per il Milan starebbe tornando in auge il nome di Luka Jovic.

L’attaccante serbo non sta trovando spazio con il Real Madrid: otto presenze da subentrato in questa stagione e, dopo Zidane, nemmeno Ancelotti sembra volergli riservare un ruolo importante nel club iberico. Gli ottimi rapporti di Paolo Maldini con la società madrilena, quindi, potrebbero portare ad una nuova operazione di mercato. Jovic a Milano darebbe un ulteriore opzione a Pioli per l’attacco e, magari, potrebbe anche tornare a giocare sui livelli mostrati in Bundesliga. Pioli potrebbe ritrovarsi un nuovo attaccante sotto l’albero.