Milan-Salernitana, Pioli risponde a CM.IT sul jolly: “Crescita evidente”

Stefano Pioli nella conferenza stampa in vista di Milan-Salernitana ha risposto alla domanda di Calciomercato.it: “Una crescita evidente”

I rossoneri si sono scrollati di dosso le due sconfitte di fila e contro il Genoa hanno ritrovato i tre punti: domani a San Siro arriva la Salernitana.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Salernitana, introducendo un match che sulla carte vede il club meneghino ampiamente favorito. Il tecnico emiliano, poi, ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it Martin Sartorio sul ruolo che si sta ritagliando Pierre Kalulu: “La sua crescita è evidente, scende sempre in campo con personalità. Deve ancora migliorare tanto, è arrivato l’anno scorso senza aver mai giocato in prima squadra. Deve crescere soprattutto nel posizionamento, per un difensore è fondamentale. Il fatto che possa fare più ruoli è sicuramente importante”.