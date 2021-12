Ronaldo, esclusione clamorosa: CR7 tradito dal ‘Siuuu’

Infortunio per Cristiano Ronaldo, che potrebbe saltare l’esordio di Rangnick sulla panchina dello United: il motivo è clamoroso

Cristiano Ronaldo non è rimasto entusiasta del ritorno al Manchester United. Si aspettava sicuramente di trovare una situazione ben diversa CR7, che sta vivendo un momento complicato con i ‘Red Devils’. Sono arrivati non pochi scivoloni da inizio stagione e la classifica in Premier è di quelle che fanno preoccupare.

Gli inglesi sono al settimo posto in classifica a quota 21 punti. A ridare un po’ di fiducia in questo senso è arrivato il 3-2 contro l’Arsenal, con il quarto posto occupato dal West Ham ora a -3. Ma servirà molto di più per risollevare le sorti di Ronaldo e compagni, che da poco hanno salutato Solskjaer. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la società aveva deciso di esonerare il danese ed erano salite prepotentemente le quotazioni di Pochettino. Circolava anche il nome di Zidane per la panchina, ma alla fine si è deciso di affidare l’incarico a Ralf Rangnick. Il mister tedesco fungerà da traghettatore fino al termine della stagione. Il suo esordio avverrà questa domenica contro il Crystal Palace, anche se c’è il forte rischio che manchi all’appello Ronaldo.

Infortunio per Cristiano Ronaldo: il motivo è clamoroso

Proprio così. Rangnick, ancora prima di cominciare, potrebbe già vedersi costretto a rinunciare al suo uomo più importante. Il tecnico stesso lo ha elogiato nelle sue prime parole da allenatore dello United: “All’età di 36 anni è un professionista straordinario. Alla sua età, non ho mai visto un giocatore che sia così in forma fisicamente. Può facilmente fare la differenza”.

Segno di come il mister punti molto sull’ex Juventus. Un infortunio, però, potrebbe bloccare il fuoriclasse portoghese per la prossima gara e il motivo è clamoroso. Stando a quanto riferisce il ‘Sun’, CR7 si sarebbe fatto male da solo festeggiando con il solito ‘Siu‘ dopo aver segnato il rigore decisivo della vittoria contro l’Arsenal. È atterrato male, procurandosi un problema al ginocchio. Ora si cercherà di recuperarlo il prima possibile, chiaramente con la massima precazione per evitare danni peggiori. Vedremo se ce la farà già per domenica.