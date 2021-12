Calciomercato, big a rischio esonero: Pirlo come sostituto

A rischio esonero la panchina di un big: tra i papabili candidati alla sostituzione c’è anche Andrea Pirlo

Terminata in estate l’esperienza sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo è in cerca di una nuova avventura. Il tecnico bresciano è stato accostato anche al Barcellona, che è però riuscito nell’intento di riportare in terra catalana il figliol prodigo Xavi dopo l’esonero di Ronald Koeman. Ora però per Pirlo potrebbero aprirsi le porte per una nuova avventura, sempre all’estero.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter: ecco Alvarez, bruciato il Milan

Chi infatti sta pensando di cambiare guida tecnica è l’Everton, che dopo la partenza di Carlo Ancelotti in estate, destinazione Real Madrid, ha deciso di affidarsi a Rafa Benitez. L’ex tecnico, tra le altre, di Liverpool, Inter e Napoli non sta però attraversando un periodo semplice. Dopo un inizio di stagione positivo, con quattro vittorie nelle prime sei gare di campionato, i ‘Toffees’ hanno subito un netto crollo. Nelle ultime otto gare, i blu di Liverpool hanno infatti ottenuto soltanto due pareggi senza mai vincere.

Everton, Benitez a rischio: anche Pirlo in lizza

A preoccupare la dirigenza è l’andamento della squadra oltre che la classifica. Al momento infatti l’Everton occupa la 14esima posizione e il Burnley, terz’ultimo, è a cinque punti di distanza. Per questo le prossime gare per Benitez potrebbero rivelarsi decisive. Lo riferisce il tabloid ‘Express’ che sottolinea come già la sfida di lunedì sera contro l’Arsenal potrebbe essere chiave per il tecnico spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> UFFICIALE l’esonero in Liga: panchina affidata ad un italiano

La dirigenza dell’Everton sta infatti discutendo di un ipotetico esonero e nel frattempo, riferisce lo stesso tabloid, si stanno valutando diversi profili per sostituirlo. Tra questi, appunto, c’è anche Andrea Pirlo. Oltre a lui, in lizza, ci sarebbero anche Nuno Espirito Santo e Ole Gunnar Solskjaer, freschi di esonero con Tottenham e Manchester United, ma anche Frank Lampard oltre all’ipotetico ritorno di Ronald Koeman. L’allenatore italiano sarebbe un’opzione rischiosa, perché è certamente il profilo meno esperto tra i cinque, ma la dirigenza sarebbe fiduciosa sul fatto che riuscirebbe a dare una svolta al gioco della squadra. Inoltre Pirlo sarebbe anche il profilo più economico tra quelli in lizza per il ruolo di manager. Tutto però, come detto, dipenderà dalle prossime gare: se i risultati non saranno soddisfacenti allora Benitez verrà esonerato e a quel punto l’ex allenatore della Juventus potrebbe davvero ripartire da una nuova avventura.