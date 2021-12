Rivelazione choc su Ronaldo: “Mi ha scritto, vuole rispetto”

Cristiano Ronaldo al centro dei riflettori anche fuori dal campo, arriva una clamorosa rivelazione: “Mi ha scritto, chiesto rispetto”

Cristiano Ronaldo al centro dei riflettori sul campo e fuori. Il fuoriclasse portoghese non sta vivendo un momento semplice nella propria carriera. Giunto all’età di 36 anni, nonostante una forma fisica pazzesca e ovviamente invidiabile, resterà ancora per poco ad altissimi livelli.

Il ritorno al Manchester United finora è stato alquanto deludente, tant’è che la società ha deciso di esonerare Solskjaer e affidare l’incarico di traghettatore fino al termine della stagione a Ralf Rangnick. Si attende una svolta immediata per non compromettere l’obiettivo quarto posto (ora distante 3 punti), ma gli equilibri sono precari. Il campione di Madeira sta dimostrando di essere ancora fondamentale per i propri compagni e continua ad accumulare record. Nell’ultima gara contro l’Arsenal ha tagliato e superato il traguardo degli ottocento gol in carriera. Sul fronte pallone d’oro, invece, è arrivata un’insoddisfazione con il sesto posto in classifica. Durante la serata, l’ex Juventus ha rifilato un pesante attacco a Pascal Ferré, caporedattore di ‘France Football’. Ora il suo nome è già tornato a far discutere.

“Ronaldo mi ha chiesto rispetto”: clamorosa rivelazione

Sulle frequenze della ‘Bobo Tv’, noto canale Twitch, arriva una clamorosa rivelazione da parte di Antonio Cassano su Ronaldo. L’ex fantasista di Inter e Roma ha svelato di essersi messaggiato con il fuoriclasse portoghese nel corso della passata stagione. Il confronto tra i due non è stato affatto piacevole: “Ho sentito Buffon, mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa che poi l’ha girato a Ronaldo. Mi ha scritto per dirmi che lui ha fatto 750 gol in carriera e io solo 150, che dovevo avere più rispetto per lui“.

“Caro Ronaldo, hai tutto – prosegue Cassano -. Vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi che se ne frega di tutto, invece di mandare i messaggi a me. Ma che problemi hai?“. Insomma, Cassano non ha preso benissimo il messaggio ci CR7 e tra i due, quanto pare, non scorre buon sangue.