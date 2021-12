Per i bookmaker è già dell’Inter | Colpo a sorpresa in Serie A

Per i bookmaker è già fatta per il prossimo colpo di calciomercato dell’Inter, arriva la sorpresa in Serie A in vista di gennaio

Per la Sisal è quasi fatta: Morten Thorsby sarà un nuovo giocatore dell’Inter entro fine gennaio 2022. Il trasferimento del centrocampista in nerazzurro, infatti, è quotato soltanto a 2,50. Beppe Marotta potrebbe dunque regalare a Simone Inzaghi il gioiello classe 1996 della Sampdoria.

Seguito la scorsa estate anche da Atalanta, Lazio e Napoli, tra le italiane, Thorsby potrebbe quindi rientrare nelle preferenze interiste in vista di gennaio. Costretta a rincorrere Milan e Napoli, del resto, la squadra di Inzaghi sembra necessitare di acquisti nella zona nevralgica.

L’innesto del roccioso norvegese doriano potrebbe quindi rivelarsi di grande aiuto nella seconda parte del torneo. A favorire il possibile affare low cost ci sono anche le difficoltà che sta trovado la Samp nelle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.

Calciomercato Inter, occhi su Thorsby della Sampdoria: affare possibile a gennaio

Nella stagione attuale con la maglia della Sampdoria, Thorsby si è messo in mostra con un assist e tre gol in quindici presenze totali. Il suo è un ruolo chiave nelle gerarchie di Roberto D’Aversa, che ha sempre deciso di schierarlo da titolare. In Serie A, sin dal suo approdo, ha finora raccolto 6 gol e 3 assist in 71 presenze.

Altro quasi 190cm, Thorsby è un centrocampista roccioso capace di unire quantità e qualità. Si tratta, inoltre, di uno dei migliori colpitori di testa del nostro torneo. Le sue caratteristiche sembrano essere molto gradite dalla dirigenza dell’Inter.