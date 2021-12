Calciomercato Milan e Inter, derby per riportare in Serie A l’ex nerazzurro

Milan e Inter si sfidano in un ennesimo derby di mercato, ma arriva la doccia fredda sia per i rossoneri che per i nerazzurri

La lotta scudetto entra nel vivo, il Napoli è ancora da solo in vetta alla classifica ma Milan e Inter scalpitano a brevissima distanza. Rossoneri sempre lì, nerazzurri in rimonta, il derby per il titolo si accende.

Gli uomini di Pioli vogliono raggiungere un traguardo che manca da più di un decennio, quelli di Inzaghi confermarsi dopo il titolo vinto lo scorso anno. Il duello è pronto a scatenarsi anche sul mercato, dove sicuramente entrambe proveranno a puntellare ulteriormente le rispettive rose per avere maggiori alternative nella seconda parte della stagione. A gennaio, si prepara una sfida in particolare tra Maldini e Massara da una parte e Marotta e Ausilio dall’altra.

Milan e Inter, obiettivo comune Alex Telles: ma il Manchester United fa muro

Il nome caldo è quello di Alex Telles. L’esterno mancino si è già visto in Serie A, qualche stagione fa, con la maglia dell’Inter, che lo riaccoglierebbe volentieri. Il Milan lo segue da tempo con altrettanto interesse e, come riportato in Inghilterra dal ‘Sun’, l’idea per tutte e due sarebbe chiederlo in prestito al Manchester United.

Il tabloid britannico spiega però che i ‘Red Devils’ non intendono lasciarlo partire a gennaio. E soprattutto non in prestito: l’idea è cederlo in estate, a titolo definitivo per monetizzare, chiedendo dai 15 milioni di euro a salire.