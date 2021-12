Roma-Inter, fischi e striscioni per Dzeko. Mourinho, abbraccio nerazzurro. Emozione Totti e De Rossi



Tanti intrecci ed emozioni in questo Roma-Inter, significativo per il campionato ma soprattutto per gli incroci tra ex. Per la prima volta da quando è tornato in Italia, Jose Mourinho ha infatti incontrato per la prima volta l’Inter dopo 11 anni dal Triplete.

Un’emozione grandissima per lo Special One, che resta un tifoso nerazzurro. “Mourinho uno di noi”, gli ha cantato lo spicchio – decisamente importante stasera (almeno 5mila) – di tifosi interisti, gemellati con i tifosi della Lazio. Oggi all’Olimpico però è tornato anche Francesco Totti dopo due anni di assenza, invitato come testimonial da uno degli sponsor principali del club. L’ex capitano è sceso prima negli spogliatoi, poi in tribuna ha ricevuto l’abbraccio del suo popolo, tra cori e applausi che non lo hanno certo lasciato indifferente. Insieme a lui c’è anche Daniele De Rossi, che insieme a Totti ha potuto apprezzare lo striscione dei romanisti: “Totti e De Rossi simboli del popolo romanista: bentornati a casa”.

Roma-Inter, accoglienza a due facce per Dzeko

Ma stasera è anche per Edin Dzeko, l’ex capitano romanista che torna per la prima volta a Roma da avversario dopo l’avventura che lo ha portato a essere il terzo miglior marcatore nella storia giallorossa. Per lui, inevitabilmente, tanti fischi dall’Olimpico ma anche più di qualche applauso. E non solo, perché in Tribuna Tevere è poi comparso anche uno striscione con scritto: “119 volte grazie Edin”. Da non dimenticare anche la presenza di Joaquin Correa, ex Lazio. Gli ingredienti per una super partita in campo ci sono tutti, ma già il prepartita è stato di un tasso di intensità e emozione incredibile.