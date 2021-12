Milan, Kjaer operato: il comunicato UFFICIALE sui tempi di recupero

Milan, operazione riuscita per Simon Kjaer dopo l’infortunio contro il Genoa: il comunicato ufficiale del club rossonero

Brutta notizia in casa Milan per quanto riguarda l’infortunio di Simon Kjaer. Il centrale danese, che si è infortunato al primo minuto della sfida contro il Genoa mercoledì sera a Marassi, è stato operato nella giornata odierna dopo che la diagnosi aveva riportato la lesione ai legamenti del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato ufficiale da parte del club rossonero:

“AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni.

Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi”.

Milan, Kjaer fuori sei mesi: stagione finita

Le notizie quindi per Stefano Pioli e il popolo rossonero sono tutt’altro che positive. Il difensore danese ha concluso in anticipo la sua stagione visto che i tempi di recupero stimati sono di sei mesi. Per questo il Milan potrebbe guardare con attenzione al mercato di gennaio e cercare qualche occasione per rafforzare la difesa. E il toto-nomi in questi giorni è già partito.

Alcune piste portano in Serie A: dall’ipotesi del ritorno di Caldara, già sotto contratto con i rossoneri e in prestito al Venezia, alle piste Milenkovic e Luiz Felipe, il primo in scadenza di contratto nel 2023 e il secondo a fine stagione. Attenzione però anche alle ipotesi estere: dall’esubero Umtiti che è ormai ai ferri corti con il Barcellona al belga Denayer, in scadenza di contratto con il Lione (con cui tra l’altro il Milan ha ottimi rapporti). Molto però potrebbe dipendere dalla gara di Champions League contro il Liverpool. Se il Milan dovesse proseguire la sua avventura europea, sia che sia in Champions sia che sia in Europa League, un investimento per il reparto arretrato appare molto probabile. Se invece i rossoneri dovessero terminare al quarto posto nel girone, la dirigenza potrebbe decidere anche di andare avanti con i soli Tomori, Romagnoli e Gabbia, a cui si affiancherebbe il jolly Kalulu, di cui Pioli ha parlato in conferenza stampa proprio dopo la domanda dell’inviato di Calciomercato.it.