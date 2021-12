Calciomercato, futuro deciso | La Juve manda Inter e Milan ko

Il futuro dell’attaccante potrebbe presto cambiare sul calciomercato. L’esplosione porta all’assalto di Juventus, Milan e Inter

Juventus, Milan e Inter sono sempre molto attente sul calciomercato, soprattutto alla ricerca dei migliori colpi possibili per rinforzare la rosa.

E sui talenti che si stanno segnalando all’attenzione dei massimi club di Serie A. Tra questi, non può essere ignorato l’apporto di Gianluca Scamacca. Il bomber del Sassuolo è ormai da mesi accostato e chiacchierato per le big italiane, tutte a caccia di un attaccante di prospettiva e qualità. E chi se non proprio il bomber neroverde? In rampa di lancio anche in Nazionale, sta dimostrando grandi qualità in tutti i fondamentali e trovando finalmente continuità anche in zona gol.

Calciomercato, la scelta per il futuro di Scamacca: c’è la Juventus

Proprio per questo, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sia, secondo loro, la scelta migliore per il futuro di Scamacca. Anzi, a quale squadra servirebbe maggiormente il bomber del Sassuolo. Sfida combattuta tra le big italiane che comunque ha vinto la Juventus con il 37,8% delle preferenze. A seguire, arrivano Inter e Milan, rispettivamente con il 18,9% e il 29,7%. Di seguito l’esito del sondaggio proposto su Twitter.