Juventus, Allegri non sorride: doppia ‘tegola’ in vista del Genoa

Allarme infortuni in casa Juventus, doppio problema per Allegri in vista della sfida casalinga contro il Genoa

Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri a due giorni dal posticipo di campionato contro il Genoa. Sicuri assenti per la gara contro i liguri Chiesa, Danilo e Ramsey, mentre si assottigliano le possibilità di recupero di De Sciglio e McKennie.

Sia il terzino ex Milan che il centrocampista statunitense si sono allenati ancora a parte e lontano dal gruppo nella seduta odierna alla Continassa. Lavoro personalizzato al centro sportivo della Juventus per i due giocatori, che restano quindi in forte dubbio per la sfida al cospetto dell’undici di Shevchenko in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Una decisione definitiva da parte di Allegri verrà presa domani dopo l’allenamento di rifinitura della ‘Vecchia Signora’.

De Sciglio è assente dal match contro il Sassuolo per un problema muscolare alla coscia, mentre McKennie nella sfida con l’Atalanta ha rimediato una distorsione al ginocchio.