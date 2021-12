Calciomercato Juventus, promessa non mantenuta | Chiede la cessione

Un calciatore potrebbe vedere grandi cambiamenti nel suo futuro. Il calciomercato della Juventus è pronto allo stravolgimento

Il calciomercato e i suoi giri infiniti: la Juventus non ne è immune, anzi. I bianconeri, infatti, potrebbero essere protagonisti nei prossimi mesi e non solo in entrata.

Diversi calciatori potrebbero lasciare la Vecchia Signora e accasarsi altrove, dopo mesi e anni difficili. Alcune operazioni sbagliate si ripercuotono sui successi sul campo, in cui alcuni acquisti non sono riusciti a rendere secondo le aspettative. Tra questi, dopo troppi alti e bassi, possiamo inserire anche Arthur Melo. Arrivato dopo il discusso scambio con Miralem Pjanic, il centrocampista non è riuscito a mostrare con continuità tutte le sue qualità. Ora si prospetta un nuovo scenario per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Arthur è scontento: tentativo per il ritorno

Il brasiliano, secondo quanto riporta ‘diario gol’, avrebbe già deciso per l’addio alla Juventus, dove è infelice perché si sentirebbe tradito: gli era stato promesso un progetto ambizioso e invece i bianconeri sono in fase di ridimensionamento. Addirittura, con l’arrivo di Xavi Hernandez, l’obiettivo di Arthur sarebbe tornare al Barcellona. Al club blaugrana, però, non ha lasciato un buon ricordo, anzi viene considerata una ‘persona poco gradita’. Proprio per questo, la risposta da parte dei catalani è chiara: non è previsto un ritorno del centrocampista nei prossimi mesi. Di certo, il ragazzo resta in uscita e la Juventus di Allegri lo cederebbe di fronte a un’offerta congrua: vedremo quali scenari si riscalderanno per lui sul calciomercato.