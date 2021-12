Calciomercato Juventus, colpo di scena: Jadon Sancho in attacco

Super occasione in Premier League per la Juventus: affare percorribile solo ‘alla Morata’. Tutti i dettagli

“La Società rende noto di aver ricevuto in data odierna la notifica di un nuovo decreto di perquisizione e sequestro relativo alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino […] in merito alla voce “Cessioni definitive” del bilancio al 30 giugno 2021 in relazione ai valori economici della cessione del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo“.

Come comunicato dalla Juventus attraverso una nuova nota ufficiale, la Procura di Torino indaga anche sulla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. CR7 ha lasciato i bianconeri in estate per fare ritorno ai ‘Red Devils’ e la Procura vuole vederci chiaro. Passando al campo e al calciomercato, però, dalla Spagna giungono nuove indiscrezioni riguardanti proprio la Juventus e il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Di Marzio: “Vlahovic-Juventus: vi spiego. Ecco il primo colpo di gennaio”

Calciomercato Juve, occasione Sancho: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, non è da escludere la possibile partenza di Jadon Sancho, che sta faticando ad imporsi al Manchester United, e sulle sue tracce c’è la Juventus. Tuttavia, i ‘Red Devils’ hanno prelevato il talento inglese per oltre 80 milioni di euro e il club bianconero potrebbe fare un tentativo solo attraverso una formula ‘alla Morata‘, in prestito biennale oneroso con diritto di riscatto per poter spalmare il pagamento su più annualità o ‘restituirlo’ se il suo rendimento non sarà all’altezza.