Torna d’attualità il nome di Gianluca Scamacca che sta esplodendo a Sassuolo ed attira le mire delle big di Serie A

Il turno infrasettimanale ha messo ancora una volta in luce il grande momento di forma che attraversa Gianluca Scamacca, divenuto pilastro inamovibile dello schieramento di Dionisi. Il tecnico del Sassuolo infatti dopo tante panchine iniziali nella prima fase del campionato, ha deciso da qualche tempo di affidarsi con continuità al classe 1999 reduce da tre gare di fila a segno contro Cagliari, Milan e Napoli.

Due scalpi anche molto importanti per l’ex PSV che per tecnica, forza, istinto e coordinazione ha messo a referto un paio di reti da campione fatto è finito. Il percorso di Scamacca parte però da lontano, a partire da quando nel 2017 il Sassuolo lo acquistò dall’Olanda, dandogli la possibilità di tornare in patria.

Calciomercato, Scamacca spicca il volo e piace alle big

Un percorso di crescita e maturazione passato attraverso diversi prestiti, non ultimo quello al Genoa dello scorso anno, avvenuto per permettergli di giocare con continuità in Serie A alla luce dell’alta concorrenza presente al Sassuolo. Quest’anno invece il club neroverde ha puntato tutto su di lui e Raspadori, acquisendo giornata dopo giornata fiducia e consapevolezza.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ evidenzia come il ragazzo sia focalizzato su due obiettivi: affermazione in neroverde, e convocazione in Nazionale per i playoff di marzo. Poi, se la crescita dovesse proseguire così diventerà uomo mercato a tutti gli effetti, con le tre storiche del calcio italiano pronte a farci un pensierino. La Juventus è alla ricerca di un centravanti, il Milan deve svecchiare il reparto vista l’età di Ibrahimovic e Giroud, ed anche l’Inter ha un Dzeko non proprio nel fiore degli anni. La rose sottolinea come a Carnevali potrebbero arrivare offerte interessanti, anche se il Sassuolo resta bottega carissima, ed è difficile ottenere sconti una volta fissato un prezzo. In estate ad ogni modo di questo passo uno tra lui e Raspadori potrebbe essere lasciato andare, e Scamacca vorrebbe provare a conquistarsi una chance. Il contratto ha scadenza 2025 e per ora si parte da una valutazione da 25/30 milioni, che rischia di salire di pari passo con le prestazioni del bomber.