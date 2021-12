Addio Mancini senza Mondiale? La Nazionale e i possibili sostituti

Se Roberto Mancini dovesse separarsi dalla Nazionale italiana, sarebbero quattro i candidati alla sua successione. Ecco i nomi

Il futuro di Roberto Mancini non è certo, come poteva esserlo questa estate, dopo la vittoria dell’Europeo.

Come è noto, la qualificazione ai prossimi Mondiali si è complicata terribilmente e adesso la sua Italia per volare in Qatar dovrà passare dai Playoff: prima la Macedonia del Nord, poi una tra Portogallo e Turchia.

E’ evidente, che in caso gli azzurri non dovessero riuscire a centrare la qualificazione, tutto potrebbe cambiare. Non sarebbe da escludere un addio immediato per il ct, nonostante un super contratto fino al 2026. Il tecnico, d’altronde, non faticherebbe a trovare una nuova panchina. Come raccontato, diversi club, tra cui Manchester United, Psg e Juventus stanno monitorando la situazione legata a Roberto Mancini.

Mancini via senza Mondiale? Cercasi sostituto

La Nazionale italiana qualora dovesse separarsi da Roberto Mancini non potrà farsi trovare impreparata. Chiaramente ci auguriamo di vedere gli azzurri ai Mondiali con l’attuale Ct in panchina ma se malauguratamente non dovesse succedere bisognerà ripartire da un altro profilo, magari più giovane.

Ecco perché per la futura guida della Nazionale si potrebbe pensare a tre campioni del Mondo, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso. Tecnici che in questi anni hanno maturato esperienze diverse, che non direbbero mai di no ad una chiamata azzurra. Attenzione, però, ad un profilo più esperto, come Massimiliano Allegri. Con il livornese in azzurro e Mancini in bianconero, si assisterebbe davvero ad un clamoroso scambio in panchina.