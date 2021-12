Calciomercato Juventus, ‘assist’ della Fiorentina per Vlahovic: ecco come

Calciomercato Juventus, il forcing bianconero su Vlahovic prosegue: gli scenari e la mossa della Fiorentina che possono fungere da ‘assist’

La vittoria con la Salernitana offre un minimo di ossigeno alla Juventus, che però sa di dover ottenere un filotto di vittorie da qui a Natale per sostanziare la sua rimonta in classifica. Bianconeri ancora a -7 dal quarto posto e che devono approfittare di un calendario apparentemente alla portata.

A quel punto, recuperando qualche punto sulle prime posizioni, Allegri potrebbe chiedere innesti a gennaio per provare a ribaltare la situazione. Il sogno per l’attacco rimane Dusan Vlahovic, anche se molto difficile. Calciomercato.it vi ha raccontato l’intenzione della Juventus di provare a procedere ad alcune cessioni pesanti per presentare subito alla Fiorentina una offerta per Vlahovic. Scenario complicato, ma che non necessariamente sarebbe negativo per il club bianconero.

Calciomercato Juventus, il vantaggio sulle inglesi nella corsa a Vlahovic

La principale minaccia, nella corsa a Vlahovic, per la Juventus sarebbe la concorrenza dei club inglesi, Arsenal e Tottenham su tutti ma non solo. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, tuttavia, potrebbe rifiutare a gennaio le proposte che non dovessero convincerlo, anche in considerazione del fatto che perdere l’attaccante farebbe precipitare le possibilità di una qualificazione europea.

LEGGI ANCHE >>> Accordo Vlahovic, Juventus e Fiorentina avvisate: “Non gliene frega niente”

Secondo ‘Tuttosport’, a quel punto, la Juventus sarebbe in chiaro vantaggio. In estate, a contare maggiormente, non sarebbe tanto l’aspetto economico, dato che la Fiorentina dovrebbe rivedere al ribasso le sue pretese. Ma conterebbe la volontà di Vlahovic, che potrebbe spingere per restare in Serie A, e precisamente proprio a Torino.