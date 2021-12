La Juventus segue Vlahovic sul mercato, Pruzzo parla del bomber della Fiorentina che piace ai migliori club europei

Proseguono le indiscrezioni di mercato su Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina, andato in rete anche ieri nella vittoria per 3 a 1 contro la Sampdoria, piace a svariati club europei e italiani, tra i quali spicca la Juventus.

Roberto Pruzzo, ex attaccante, ha parlato del giovane bomber: “Se Vlahovic ha gia trovato l’accordo, la Fiorentina non può fare più niente – spiega ai microfoni di ‘Radio Radio’ – C’è un esempio calzante in questo senso. A Chiesa era stato offerto il doppio di quanto era stato offerto dalla Juventus in Inghilterra, ma lui aveva già un accordo e non ha cambiato idea. La Fiorentina deve stare attenta a dove andrà Vlahovic, perché decide il giocatore e non la società”.

Pruzzo ha proseguito la sua analisi: “Vlahovic è devastante. E’ clamoroso come a 20 anni sia un leader e se li trascini tutti dietro”.

IL RETROSCENA – “Mi dicono che dei suoi problemi contrattuali non gliene frega proprio niente – prosegue Pruzzo – Se poi ha un accordo con un’altra squadra, meglio ancora. La Fiorentina è una buona squadra. Lui è un’ira di Dio”.