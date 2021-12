Inter-Spezia, applausi scroscianti per Calhanoglu: i tifosi pungono il Milan

Grande prestazione di Calhanoglu contro lo Spezia, uscito tra gli applausi scoscianti dal campo: i tifosi nerazzurri pungono il Milan

L’Inter conferma il proprio momento positivo contro lo Spezia. La squadra di Inzaghi sta girando nella maniera giusta e oggi ha superato l’impegno con i gol di Gagliardini e Lautaro Martinez su rigore.

Tante prestazioni positive, in particolare è da sottolineare nuovamente quella di Calhanoglu. Il turco sembra rinato dopo il rigore trasformato nel derby e al momento del cambio con Stefano Sensi è uscito tra gli applausi scroscianti dagli spalti. I tifosi nerazzurri, dal canto loro, non hanno perso occasione sui social per punzecchiare i ciugini milanisti, per via della perdita a parametro zero.

Inter-Spezia, i tifosi nerazzurri pungono il Milan sui social per Calhanoglu

Di seguito alcuni esempi su Twitter.

#Calhanoglu ci è costato meno di un caffè..#InterSpezia — Maoisti Neroazzurri (@MaoistiN) December 1, 2021

ALZATEVI TUTTI IN PIEDI STA USCENDO IL MIGLIORE IN CAMPO👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏#Calhanoglu — 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗢𝗦𝗦🏆🇮🇹 (@theboss_1908) December 1, 2021

E pensare che ho speso più io al bar per prendere un caffè che l’Inter per prendere #Calhanoglu.

Cose da pazzi.#InterSpezia — GioL (@Gilo1077) December 1, 2021