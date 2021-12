Le ultime di calciomercato hanno come protagonista Roberto Mancini, il cui futuro sembra essere in bilico nonostante il contratto con la Nazionale scada nel 2026

In bilico a dir poco il futuro di Roberto Mancini. Nonostante un contratto fino a giugno 2026, la permanenza del tecnico sulla panchina della Nazionale viene messa in discussione. L’addio potrebbe diventare certo nella malaugurata ipotesi dovesse fallire l’accesso al Mondiale in Qatar.

Per Mancini si parla di possibile ritorno in Premier, per allenare gli odiati rivali del ‘suo’ Manchester City, vale a dire lo United di Cristiano Ronaldo. A Calciomercato.it risulta che anche la Juventus, con un sondaggio esplorativo, si sia mossa per il CT azzurro. Proprio quella bianconera è stata l’opzione che ha preso più voti nel sondaggio sul nostro canale Telegram.

Calciomercato, futuro Mancini: Juventus prima scelta

Mancini dovrebbe andare alla Juventus in caso di mancata qualificazione a Qatar 2022 ha preso il 44% dei voti. Per il 40%, invece, dovrebbe proseguire la sua avventura con l’Italia. Per il 9% andare al Psg, per il restante 7% dire sì al corteggiamento del Manchester United.