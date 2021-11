Duello Milan-Inter per il bomber, agente a Milano per il summit

Duello di calciomercato tra Milan e Inter per il rinforzo in attacco, l’agente arriva a Milano per il summit

Prosegue il duello di mercato tra Milan e Inter per il nuovo bomber. Novità decisive su Augustin Alvarez del Penarol potrebbero arrivare in tempi brevi considerando il viaggio in Europa del suo agente.

L’agente dell’attaccante, che cura pure gli interessi di Darwin Nunez, riporta ‘fcinternews.it’, sarebbe infatti a Milano. In agenda avrebbe riunioni con l’Inter (ancora da confermare) e il Milan. Successivamente sarebbe previsto un viaggio in Germania per un summit col Borussia Dortmund. Alvarez potrebbe dunque avvicinarsi alla Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Milan sul fenomeno Nunez. L’agente: “È pronto”

Calciomercato Milan e Inter, agente di Alvarez a Milano: incontro in programma

Marotta e Maldini si sfidano quindi per Augustin Alvarez, attaccante classe 2001 considerato tra i migliori prospetti del calcio uruguagio.

LEGGI ANCHE >>> Gennaio e rinnovi, Maldini detta la linea: la strategia del Milan

Il giocatore è attenzionato ormai da mesi dalle migliori società europee. Il viaggio nel vecchio continente da parte del suo agente servirà dunque a stilare la lunga lista delle reali pretendenti. Tra queste possono certamente figurare le due milanesi.