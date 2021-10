Calciomercato, Inter e Milan sul fenomeno Nunez. L’agente: “È pronto”

Darwin Nunez è il nuovo astro nascente dei bomber, giustiziere del Barcellona: Inter e Milan lo sognano, arrivano le parole dell’agente

Pochi giorni fa l’Europa si è accorta di Darwin Nunez, bomber del Benfica giustiziere del Barcellona con una doppietta nell’ultimo turno di Champions League. I portoghesi lo hanno prelevate due anni fa dall’Almeria battendo una concorrenza allora già ben nutrita e ora si godono i frutti. L’uruguaiano è scatenato in questo inizio di stagione, tanto da aver già attirato i top club europei come il Manchester City e anche lo United. Non a caso, però, la sua valutazione è già schizzata alle stelle e si parla addirittura di 80 milioni di euro. Alla finestra da tempo ci sono anche Milan e Inter, che difficilmente potrebbero competere con queste cifre. Neanche, ovviamente, con la clausola da 150 milioni.

Intanto l’agente di Nunez, Edgardo Lasalvia, ha parlato a ‘fcinternews.it’: “Inter, Milan e Manchester United lo vogliono? Tante squadre di primo livello ci hanno contattato, ma per il momento la testa è a crescere col Benfica e con la nazionale. È molto felice e si sta godendo il momento, rimanendo però con i piedi per terra. Cavani? Ha molte cose in comune, è destinato a grandi cose. Darwin è pronto per giocare in qualunque squadra del globo. Le possibilità di trasferimento le analizzeremo eventualmente con i dirigenti del Benfica, come deve essere”.