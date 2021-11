Claudio Gentile, esperto allenatore, ha parlato del momento del calcio italiano e in particolare di Napoli e Juventus

Claudio Gentile avverte la Juventus e lancia il Napoli. Commentando il momento del calcio nostrano, l’esperto allenatore ha rilasciato parole significative: “Il Napoli fa bene ad andare avanti e poi a vedere cosa potrà succedere nel girone di ritorno – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ su ‘Rai Radio1’ – Il campionato è ancora lungo, penso che ci saranno dei cambiamenti anche lì in alto. Il Napoli sicuramente lotterà fino alla fine”.

Gentile ha proseguito la sua analisi: “Maradona? Un ragazzo che era già adulto. Aveva sulle spalle un’esperienza da persona più grandicella. Io ho un buon ricordo di lui, lo metto sempre tra i numeri uno del calcio. E’ stato un campione che nell’86 ha portato da solo l’Argentina a vincere i Mondiali. Come giocatore finora non vedo nessuno che lo abbia superato”.

Juventus, Gentile avverte Allegri: “Scudetto da dimenticare”

Gentile ha parlato anche della recente inchiesta sulla Juventus: “Quando sono stato alla Juve non ci sono mai stati questi tipi di problemi. Qui sta alla bravura di Allegri saper compattare il gruppo. L’obiettivo scudetto lo deve ormai dimenticare, ora bisogna puntare al quarto posto. La Juve senza Champions sarebbe un fallimento incredibile”.

NAZIONALE – “Non è un bel periodo, saltare il Mondiale sarebbe un’altra mazzata per il nostro calcio. Secondo me sarà Portogallo-Italia la finale. Ci sono dei segnali molto forti che il nostro calcio non è più come quello di una volta. L’Italia è sempre stata presente ai Mondiali e ora rischiamo di nuovo di non andarci”.