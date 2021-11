Colpo a zero della Juve, lascia Londra: l’annuncio ufficiale

Il calciatore è pronto a dire addio al club di Londra a fine stagione. Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi: la Juve tra le squadre interessate

Sono davvero tanti i calciatori importanti che vedranno scadere il proprio contratto al termine della stagione. Calciatori che chiaramente fanno gola a molti club. Sta diventando sempre più un’abitudine non rinnovare per trovare una sistemazione a parametro zero, magari per avere uno stipendio più alto.

Tra i giocatori che difficilmente rinnoveranno il contratto con la propria attuale squadra c’è anche Alexandre Lacazette.

L’attaccante francese, punto di riferimento in avanti dell’Arsenal, è stato accostato con insistenza anche a Milan e Juventus. Non è un segreto che entrambe le squadre siano alla ricerca di un centravanti. Difficile da dire se l’ex Lione possa davvero essere la soluzione ai problemi in avanti dei due club italiani ma rappresenta certamente un’opportunità.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Caso plusvalenze, avvocato Autieri: “Ecco cosa rischia la Juventus”

Addio Arsenal

LEGGI ANCHE >>> Roma-Torino, allarme Belotti: mani in faccia e sostituzione

Lacazette – intervistato da Telefoot – ha parlato del suo futuro: “I miei agenti stanno iniziando a guardarsi attorno ma non prima di gennaio. Vedremo che offerte ci saranno, se le sfide saranno interessanti, se ci sono progetti belli, che ruolo mi prospettano… ci sono ancora tante domande. Voglio aspettare fino a gennaio prima di pensare davvero ad altro”.