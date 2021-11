Roma-Torino, allarme Belotti: mani in faccia e sostituzione

Infortunio per Belotti che esce dal campo vistosamente dolorante durante Roma-Torino: preoccupazione per l’attaccante

Ancora un infortunio per Andrea Belotti. Non c’è pace per l’attaccante del Torino e della Nazionale che si è fatto male nel finale di gara contro la Roma.

Dopo uno scatto, il ‘Gallo’ si è accasciato a terra molto dolorante. Immediato il soccorso dei sanitari del club granata e la sostituzione con Sanabria. Belotti, rientrato da poco da uno stop che lo aveva tenuto a lungo lontano dai terreni di gioco, si è messo le mani in faccia ed ha abbandonato il campo sulle sue gambe ma trascinando la gamba infortunato e visibilmente dolorante.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Torino, che tegola per Mourinho: subito fuori

Probabile, vista la dinamica dell’infortunio, si tratta di un problema muscolare: toccherà agli accertamenti stabilire la precisa diagnosi, l’entità del danno e i tempi di recupero.

Torino, in ansia per l’infortunio di Belotti

Il problema di Belotti arriva quando l’attaccante stava recuperando la piena forma dopo la lunga assenza (quasi un mese e mezzo) ad inizio stagione. Il tutto in un periodo particolare per il bomber che è in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Torino e da gennaio potrebbe accordarsi con un altro club.