Ronaldo tra il caso Juventus e le scelte di Rangnick: il futuro è un rebus

Cristiano Ronaldo attira per forza di cose su di sé le attenzioni di tutti. In questi giorni, un doppio tavolo potrebbe cambiare il suo futuro

Cristiano Ronaldo è di certo uno dei calciatori più forti di sempre per ciò che ha fatto in carriera, con le maglie del Manchester United e Real Madrid, poi anche con la Juventus.

L’attaccante portoghese in estate ha deciso di dare una nuova sterzata alla sua carriera, tornando in Premier League in extremis e vestendo nuovamente la maglia dei Red Devils. Le cose, però, non sono migliorate più di tanto e il suo Manchester ha dovuto cambiare guida tecnica, affidandosi a Ralf Rangnick almeno fino al termine della stagione. Una mossa che sicuramente potrebbe incidere sia sul presente che sul futuro di Cristiano Ronaldo. L’ex Lipsia, infatti, alcuni anni fa aveva dichiarato che il portoghese fosse “troppo vecchio” e aveva ‘solo’ 31 anni. D’altronde l’allenatore non ha mai fatto mistero di preferire i giovani e impostare un progetto con calciatori desiderosi di affermarsi e non già arrivati. Per ora, dovrà mettersi a disposizione della rosa presa in corso d’opera, ma in futuro le scelte dell’allenatore potrebbero essere differenti, anche nei programmi dirigenziali.

Ronaldo, non solo Manchester United: il punto sul caso plusvalenze alla Juventus

E i guai non sono finiti per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, deve fare i conti anche con quello che sta succedendo alla Juventus. La Procura di Torino sta effettuando accertamenti, infatti, anche sui rapporti tra il campione ex Sporting e il club bianconero, come riportato dall’Ansa. Bisognerà attendere l’evolversi di una vicenda sempre più intricata, ma di certo il momento non è dei migliori. Anche per CR7.