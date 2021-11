Calciomercato, offerta astronomica per il colpo a zero | Addio Juventus

La Juventus potrebbe presto dire addio a un suo possibile obiettivo sul calciomercato. Il futuro del talento potrebbe essere segnato

La Juventus tiene d’occhio i migliori calciatori sul calciomercato europeo e internazionale, alla ricerca di tasselli che sarebbero fondamentali per completare la rosa di Massimiliano Allegri.

Impresa non semplice, visto che i bianconeri dovranno sfoltire e modificare in maniera sempre più significativa l’attuale gruppo. Anche ieri è arrivata una sconfitta casalinga contro l’Atalanta che complica sempre di più la rincorsa alle primissime posizioni in classifica. Quasi a piovere sul bagnato, la situazione relativa uno dei target della dirigenza bianconera potrebbe cambiare improvvisamente nelle prossime settimane. Stiamo parlando di Ousmane Dembele. L’attaccante del Barcellona piace a Xavi, che sembra avere tutta l’intenzione di trattenerlo. C’è chi, però, è pronto a sferrare un attacco decisivo per il francese.

Calciomercato Juventus, addio a Dembele: il Newcastle prepara l’offerta astronomica

Il Newcastle fa sul serio per il calciatore ed è pronto a sbaragliare la concorrenza attraverso un’offerta economica astronomica. A riportarlo è ‘talk sport’, che evidenzia come il ragazzo sia uno dei principali obiettivi della nuova proprietà per lanciare il progetto. Tale offerta sarebbe di 15 milioni di euro di ingaggio e con un bonus alla firma di altri 15 milioni di euro. Sicuramente cifre importantissime e che potrebbero cambiare tutto nella corsa all’esterno d’attacco.