Juventus, indagine per falso in bilancio | Ecco cosa rischiano i bianconeri

La Juventus deve fronteggiare un nuovo terremoto relativo il caso plusvalenze. Indagine per falso in bilancio: ecco cosa rischiano i bianconeri

Il sabato che è appena iniziato doveva essere all’insegna della Serie A e, si spera, dello spettacolo. Nella serata di ieri, però, un fulmine si è abbattuto sul mondo Juventus, rubando per forza di cose le prime pagine.

È partita un’indagine per falso in bilancio e fatturazioni false, come vi abbiamo riportato nei dettagli già ieri. L’operazione è strettamente collegata agli accertamenti di Consob e Covisoc relativi le plusvalenze, che avevano portato anche all’apertura di un fascicolo da parte della Procura Federale. Sotto esame le operazioni dal 2018 al 2021 e diverse operazioni di calciomercato che hanno attirato l’attenzione, in particolare il riferimento è a scambio come Cancelo-Danilo o Arthur-Pjanic, oltre a diverse operazioni relative giovani calciatori.

Caso plusvalenze, indagine della Procura: ecco cosa rischia la Juventus

La giustizia ordinaria e quella sportiva andranno avanti per via autonoma. Di certo, non è una vicenda semplice da gestire, quella dei conti bianconeri, ma vediamo che rischi può comportare per il club.

Il rischio in termini di codici sportivi è quello di una multa o di una penalizzazione, non troppo pesante. In ogni caso, la vicenda è destinata a far discutere e a movimentare le acque nelle prossime settimane: il caso plusvalenze, mai come ora, è sotto la lente di ingrandimento.