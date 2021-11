Juventus-Atalanta, talento sotto attacco: “Peggior flop della Serie A”

Talento sotto attacco durante Juventus-Atalanta, gara della 14a giornata di Serie A in corso allo Stadium di Torino

Delusione Juventus nel primo tempo contro l’Atalanta. Oggi, allo Stadium, la prima frazione si è chiusa sul meritato vantaggio dei ragazzi di Gasperini. Inevitabili le forti critiche verso la squadra di Allegri.

Tra i calciatori più criticati dai tifosi sui social c’è il difensore Matthijs de Ligt, reo di troppe imprecisioni tra le quali il posizionamento sulla rete firmata da Zapata. Tra aspre critiche e insulti censurabili, qualcuno lo ha definito “il peggior flop della Serie A“.

Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet apparsi durante il primo tempo di Juventus-Atalanta.

Da interista Chiesa è fortissimo, il fatto che giochi male per due partite non lo trasforma in una pippa dai. Su De Ligt invece ho i miei dubbi, grande potenzialità eh ma in questi tre anni alla Juve non mi ha mai impressionato così tanto. Per ora oggi un disastro

