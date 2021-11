La Juve in queste ore è rimasta in silenzio sulla vicenda e neanche nel pre-partita con l’Atalanta ci saranno dichiarazioni in Tv

Juventus in campo questo pomeriggio contro l’Atalanta, ma è inevitabilmente il caso plusvalenze a scuotere l’ambiente bianconero dopo l’indagine della Procura di Torino e la perquisizione di venerdì della sede del club preseduto da Agnelli.

Caso plusvalenza, no comment Juventus: Agnelli assente al riscaldamento pre-Atalanta

La Juve in queste ore è rimasta in silenzio sulla vicenda e neanche nel pre-partita ci saranno dichiarazioni in Tv da parte dei vertici della ‘Vecchia Signora’. Il presidente Agnelli, che di solito assiste al riscaldamento della squadra, non è presente al contrario del vice presidente Nedved – anche lui indagato insieme al numero uno bianconero e all’ex CFO Paratici – che ha assistito al warm-up di Dybala e compagni da bordocampo insieme all’Ad Arrivabene. Vedremo se nelle prossime ci saranno delle dichiarazioni ufficiali da parte di Agnelli o della dirigenza della Juventus.