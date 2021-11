Disastro Juventus, bomba Allegri | Chiedono le dimissioni

Ancora delusione in casa Juventus dopo la sconfitta contro l’Atalanta, in tanti chiedono le dimissioni di Max Allegri

Dure critiche per Max Allegri durante Juventus-Atalanta, gara della 14a giornata di Serie A disputata stasera allo Stadium. I bergamaschi hanno vinto per 1 a 0 facendo esplodere molteplici reazioni della tifoseria bianconera.

Allegri, insieme ai giocatori, è stato il più criticato. In tanti ne hanno chiesto l’esonero, ma qualcuno si è spinto fino a invocare le sue dimissioni. Dopo il 4 a 0 rimediato in settimana contro il Chelsea, stasera è arrivata un’altra delusione, in casa e tra i fischi del proprio pubblico. Inevitabile una riflessione sul difficile momento per il presidente Agnelli e la dirigenza.

Juventus-Atalanta, i tifosi chiedono le dimissioni di Allegri

Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet apparsi durante Juventus-Atalanta.

Dicono dimissioni di Allegri entro mezzanotte…. — Bodø (@albybodo) November 27, 2021

Allegri più bollito di Mourinho, lo dico di nuovo. Potete fare i talebani e non accettare la realtà, fate pure. Auguri per i prossimi 4 anni ma spero che non arrivi a finire questa stagione. — Lecter H. (@JMCLuigi) November 27, 2021

quando lo cacciamo Allegri? — 𝓐𝓷𝓽𝓸𝓷𝓮𝓵𝓵𝓪 (@1Dmakemesmile8) November 27, 2021